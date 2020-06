Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul complex cu plasma are primele rezultate si in Romania pe pacientii in stare grava din cauza covid 19. La institutul Matei Bals, trei dintre bolnavii aflati la terapie intensiva au primit terapia iar unul dintre ei a fost deja scos de la aparate. Tratamentul cu plasma de la pacienti care…

- „In acesta dimineața au avut loc primele 3 recoltari de plasma de la donatori vindecați de COVID-19 , in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina București. Plasma va fi testata și dupa calificarea biologica va fi pusa la dispoziție spitalelor”, se arata intr-un comunicat al MS. „Plasma de la donator…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania – COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul ‘Recomandari de protectie pentru pacientii cronici in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2‘. Potrivit unui comunicat de presa transmis luni, ghidul a fost realizat…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) din Romania cere autoritatilor sa ia masuri privind pacientii cronici din Suceava, aratand ca aceia care faceau tratament perfuzabil la spital nu mai pot face acest lucru, in contextul infectarilor cu coronavirus, si solicitand ca ei sa…

- Numirea lui Nelu Tataru in locul lui Victor Costache inseamna și schimbarea tacticii in privința clinicilor și medicilor infectați. Noul ministru este partizanul ideii, aplicata și in Italia și Franța, ca medicii bolnavi cu COVID-19 sa trateze pacienții bolnavi de virus, ca sa nu pierdem clinici intregi.Suceava…

- Mai multe medicamente vitale pentru pacientii cu boli cronice lipsesc din farmaciile din Romania. In pericol, in acest moment, sunt pacientii care sufera de diabet sau au probleme cu glanda tiroid, anunța MEDIAFAX.Multi dintre pacienti si-au facut stocuri de medicamente acasa si au lasat alti…

- Este vorba despre Metformin, folosit pentru pacientii cu diabet zaharat tip II si de Levotiroxina, singura substanta activa folosita in Romania pentru tratarea hipotiroidismului. Cititi comunicatul integral al reprezentantilor medicilor de familie.

- Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Sanatații informeaza ca autoritațile romane vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achiziționate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a…