Extravaganțele Regelui Charles al III-lea Regii și reginele sunt puternici, sunt bogați, sunt rasfațați, traiesc in lux, dar sunt și excentrici. Regele Charles al III-lea nu face excepție de la aceasta regula. Are dorințele și ciudațeniile sale speciale. Omid Scobie a dezvaluit in recenta sa carte „Endgame” cateva dintre extravaganțele regelui Charles al III-lea. Printre cele mai ciudate excentricitați ale Regele Charles se numara faptul ca suveranul britanic are mereu șireturile și pijamalele calcate, pleaca in calatorii cu o lenjerie de pat speciala, ii sunt servite 6 tipuri de miere la micul dejun și are nu mai puțin de 28 de angajați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

