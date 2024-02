Stiri pe aceeasi tema

- Arhimandritul grec Efrem Vatopedinul de la biserica din Muntele Athos i-ar fi oferit Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii sfaturi spirituale și rugaciuni dupa ce monarhul i le-ar fi solicitat in urma diagnosticarii sale cu cancer.

- Arhimandritul grec Efrem Vatopedinul a declarat ca Regele Charles al III-lea a apelat la el pentru sfaturi spirituale dupa ce a primit diagnosticul de cancer, scrie The Independent, potrivit tvrinfo.ro. Parintele Efrem, stareț al Manastirii Vatoped din Muntele Athos, a dezvaluit la inceputul acestei…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a declarat ca este „șocat și intristat” sa auda despre diagnosticul de cancer al Regelui Charles, dar este recunoscator ca boala a fost „depistata devreme” și spera ca monarhul iși va reveni rapid, potrivit unui interviu acordat marți, 6 februarie, pentru BBC.Liderul…

- Regele Charles al III-lea, 75 de ani, a fost internat vineri, 26 ianuarie, la spitalul privat London Clinic, unde va fi supus unei intervenții planificate pentru prostata marita, a anunțat Palatul Buckingham, transmite BBC.„Regele a fost internat in aceasta dimineata la un spital din Londra in vederea…

- Miercuri, Palatul Kensington a anunțat ca prințesa Kate Middleton a fost internata pentru o intervenție chirurgicala in zona abdomenului și, in aceeași zi, Palatul Buckingham a transmis ca regele Charles al III-lea va fi spitalizat pentru hipertrofie benigna de prostata. Prințesa Kate Palatul Kensington…

- Nicolae Ciuca a fost premiat in cadrul Galei Capital cu premiul pentru atitudine patriotica și sprijinirea valorilor creștine. Liderul PNL a susținut un discurs de mulțumire. „Dedic acest premiu tuturor romanilor care iși fac in mod corect datoria fața de țara și care iși cresc copiii in respectul fața…