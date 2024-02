Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat luni, 5 februarie, Palatul Buckingham intr-un comunicat de presa, potrivit NBC News și Sky News."In timpul recentei proceduri spitalicești a Regelui, pentru o marire benigna a prostatei, a fost observata o problema…

- In Zeebrugge, 2.000 de camioane sunt blocate in prezent de protestul fermierilor. Mai multe drumuri importante de acces au fost deja inchise și nu mai pot fi tranzitate de camionagii. Șoferii de obicei par resemnați, cu sau fara o bere in mana. „Oricum, nu cred ca asta va face mare lucru”, spun ei,…

- Regina Camilla l-a vizitat sambata pe regele Charles al III-lea, care a ramas internat pentru a doua zi intr-o clinica londoneza dupa ce a fost supus unei operații cauzate de o hipertrofie de prostata. Regina Camilla a sosit la London Clinic din centrul Londrei sambata, in jurul orei pranzului, la bordul…

- Regele Charles al III-lea, 75 de ani, a fost internat vineri, 26 ianuarie, la spitalul privat London Clinic, unde va fi supus unei intervenții planificate pentru prostata marita, a anunțat Palatul Buckingham, transmite BBC.„Regele a fost internat in aceasta dimineata la un spital din Londra in vederea…

- Dupa ce Kate Middleton a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul abdomenului, Palatul Buckingham a anunțat miercuri, 17 ianuarie 2024, ca Regele Charles urmeaza sa fie internat intr-o instituție medicala. Monarhul englez va fi operat, saptamana viitoare, din cauza unor probleme de sanatate. Cum…

- Insula franceza La Reunion a fost plasata luni dimineața sub o alerta de ciclon de nivel maxim, iar cetațenii au fost indemnați sa ramana in casa, sa intrerupa curentul electric, sa nu mai foloseasca apa de la robinet și sa stea in cea mai sigura camera din casele lor din cauza unui ciclon numit Belal,…

- Regele Charles al III-lea, in discursul sau de Craciun, a subliniat importanța compasiunii in fața conflictelor globale, precum razboiul dintre Israel și Hamas și invazia Rusiei in Ucraina, potrivit orange.ro. Filmat la Palatul Buckingham, el a invocat principiul creștin de a-i trata pe ceilalți așa…

- Guvernul britanic va lua decizii responsabile in ceea ce priveste cheltuielile si imprumuturile pentru a contribui la scaderea nivelului inflatiei, a anuntat marti Regele Charles, sugerand ca cei din partidul de guvernamant care spera la reduceri de taxe ar putea fi dezamagiti. Prezentand prioritatile…