- Cel mai SF muzeu din Europa de Sud Est se deschide in Romania!La București, se deschide MINA, primul spațiu imersiv din Romania. MINA, Museum of Immersive New Art, este primul spațiu imersiv din Romania și se deschide la București, inforemaza Rador. Totodata, este cel mai mare centru de new media art…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, anunta ca a inlocuit cele patru camere de cocsare de la rafinaria Petrobrazi. Camerele de cocsare au fost fabricate in Romania si au fost aduse la rafinarie cu doua transporturi agabaritice. Investitiile pentru proiect s-au…

- MINA, Museum of Immersive New Art, se deschide incepand cu 25 august si devine primul spatiu imersiv din Romania si cel mai mare centru de new media art din Europa de Sud Est. Spatiul masoara 2.500 de metri patrati si cuprinde mai multe zone dedicate adultilor si copiilor, care vor fi intampinati in…

- Museum of Immersive New Art - MINA, primul spatiu imersiv din Bucuresti, va fi deschis pe 24 august, de la ora 20.00, pe strada George Constantinescu 2-4 cu doua spectacole in premiera, potrivit news.ro.O productie multimedia cu peste 60 dintre operele celebrului artist Gustav Klimt din intreaga…

- Romania este pregatita sa acorde sprijin de specialitate Armatei Nationale a Republicii Moldova, a afirmat, luni, ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, in contextul vizitei sale la Chisinau, informeaza AGERPRES . „Suntem gata sa oferim asistenta de specialitate si sprijin Armatei Nationale a R.…

- Inaugurarea podului suspendat peste Dunare, care era programata pentru 27 iunie, va avea loc pe 6 iulie, iar la eveniment este așteptat și președintele Klaus Iohannis, a informat TVR. Surse oficiale au confirmat informația pentru Libertatea.Dupa mai multe amanari, data la care va fi inaugurat podul…

- Piata de ecommerce din Romania devine tot mai puternica in Europa de Sud-Est, cu o crestere mai rapida decat media globala, de 16,6% pe an, ajungand astfel la o valoare totala de 10 miliarde de euro pana in 2025, iar comertul electronic va fi folosit de 54% dintre locuitorii tarii, conform datelor din…