Expoziții cu lucrări ale unor pictori reprezentativi ai artei contemporane din Timișoara, la București Lucrari ale unor artiști reprezentativi ai Timișoarei sunt expuse in aceste zile nu numai pe simezele capitalei culturale, ci și in capitala țarii, la București. Centrul de Cultura „Palatele Brancovenești de la Porțile Bucureștiului” gazduiește la galeria Parter a palatului brancovenesc de la Mogoșoaia o expoziție de arta contemporana care aduce in fața publicului lucrarile […] Articolul Expoziții cu lucrari ale unor pictori reprezentativi ai artei contemporane din Timișoara, la București a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

