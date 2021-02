Comunicat de presa Muzeul Național de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Arbor Institute for Culture, va invita sa descoperiți sau sa redescoperiți expoziția „GIUVAIERGERIE ANTICA. Comorile Muzeului Național de Istorie a Moldovei", noua expoziție virtuala gazduita pe Theopen-art.com, prima platforma de expoziții de arta in realitate virtuala din Republica Moldova și Romania. Cele 24 de piese de giuvaiergerie prezentate in aceasta expoziție virtuala acopera, din punct de vedere cronologic, intervalul dintre mileniul V a. Chr. - sec. XVII p. Chr. și, chiar daca toate provin din cercetarile arheologice…