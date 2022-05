Stiri pe aceeasi tema

- Galeria de arta „Helios” gazduiește in aceste zile expoziția de desen și pictura „Cal de razboi”, semnata de artistul Florin Mihai, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala de pictura București. Nascut la Timișoara, Florin Mihai este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae…

- Expoziția de fotografie urbana „Mesaje de dezinteres public”, semnata de Oana Puicanescu, un demers artistic inedit in Timișoara, care descopera o lume ascunsa vederii, va fi gazduita de galeria Pygmalion de la Casa Artelor, din data de 28 aprilie. Vernisajul va avea loc la ora 19:00 iar cel care va…

- Vernisajul expoziției de ilustrație EuCuMine a artistei Claudia Feti va avea loc vineri, 22 aprilie, de la ora 11, iar expoziția poate fi vizitata pana in 7 mai, la sediul galeriei Art – Hoc din Timișoara. „EuCuMine este o expoziție care personifica o lume interioara in care ființa umana este privita…

- Galeria Art Hoc gazduiește expoziția de pictura, fotografie și poezie Shine On, adusa pe simeze de doua aradence, artista Corina Pecican și scriitoarea Mihaela Livia Popa.Vernisajul va avea loc joi, 14 aprilie, de la ora 19 iar expoziția poate fi vizitata pana in 20 aprilie, la sediul galeriei din Piața…

- Avem ocazia sa admiram, la Galeria Arcade 24, o expoziție personala semnata de pictorul Paul Tarziu, profesor la Liceul de Arte „Corneliu Baba”. Expoziția a luat naștere in plina pandemie, anul trecut, in luna martie. „Primavara inseamna și creștere, multa tensiune și durere…” A fost inaugurata zilele…

- Vernisajul expoziției de design grafic „Look Twice! Think Twice!”, a artistei Claudia Feti va avea loc online miercuri, 23 februarie, de la ora 16. In deschidere va lua cuvantul Prof. Univ. Dr. Habil. Camil Mihaescu, decanul Facultatii de Arte si Design de la Universitatea de Vest din Timișoara. Expoziția…