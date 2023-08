Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Cei opt studenti straini, participanti in cadrul unui proiect derulat in colaborare cu Universitatea de Vest din Timisoara, au parasit recent satul Valeapai. La plecare, ei au lasat un cadou pentru locuitori! Recent, la Valeapai s-au incheiat activitatile din cadrul programului „UNITA-Rural…

- Redam in cele ce urmeaza articolul scris de Madalina Bida, clasa a XI a D, publicat in numarul 2 din anul I al Revistei Zari Alb Astre pe care o puteti citi integral in Biblioteca Virtuala a revistei. "In memoria colectiva, timpul fotografiei alb negru a apus de mult. Traim intr o lume in continua miscare,…

- Președinții a cinci consilii județene s-au reunit ieri la Timișoara „pentru a poziționa regiunea Banat – Crișana in topul destinațiilor turistice din Romania”. La intalnirea care a fost gazduita la Timișoara de Alin Nica, președintele Consiliul Județean Timiș, au participat președintele CJ Bihor, Ilie…

- Abraham Klein este o legenda a fotbalului. A fost unul dintre cei mai valoroși arbitri din lume, participand la trei campionate mondiale de fotbal – Mexic 1970, Argentina 1978 și Spania 1982 –, precum și la Jocurile Olimpice din 1968.

- Potrivit sursei citate, Dan Firiteanu a antrenat de-a lungul anilor o serie de echipe ale unor cluburi din Banat, precum CFR Timișoara, Gloria Reșița, FC Caransebeș 1913 sau Metalul Resita. De asemenea, Firițeanu, care și-a obținut și doctoratul in fotbal, a ocupat și funcții in staff-ul de conducere…

- Primaria orasului Buzias in colaborare cu Consiliul Județean Timis, Asociația pentru dezvoltarea zonei Buzias și Asociația culturala Izvorașul Buziaș organizeaza in zilele de 10-11 iunie Festivalul Zilele Veveritelor. Evenimentele se vor desfasura dupa urmatorul program: Sambata 10 iunie Orele 11.00…

- CARAS-SEVERIN – Printre stropii de ploaie, o noua actiune de voluntariat marca Acasa in Banat a avut loc recent la Valeapai. Pregatirile pentru Color the Village de la inceputul lui iunie sunt in toi, spun reprezentantii asociatiei! Desi a plouat pe alocuri, cativa zeci de voluntari inimosi s-au reunit…