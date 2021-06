Expoziţia temporară de new media art RADAR 2021 se deschide joi, la Romaero Peste 50 de artisti si studiouri independente vor prezenta proiecte de arta si tehnologie ce promoveaza new media art in cadrul expozitiei RADAR 2021, care se va desfasura, de joi pana duminica, in Hangarul III de la Romaero.



RADAR (Romanian Artists Developing Alternative Realities) 2021 propune un format expozitional conceput ca un art-show imersiv de video-mapping&sound design, proiectii interactive, instalatii de arta, proiecte de game design, prezentate de artisti si dezvoltatori din toata tara ce exploreaza tema acestei

Sursa articol si foto: AgerPres.ro

