Expozitia “Complexitate umana” (Viorica Ciurcanu), vernisata la Galateca

Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie a Evreilor din Moldova, Agenția Naționala a Arhivelor și Muzeul de Istorie a orașului Chișinau, in colaborare cu Ministerul Educației, au organizat astazi, 30 ianuarie, vernisarea expoziției de documente și fotografii „Holocaustul in Basarabia”.

- O expozitie cu tema ''Alice in Tara Minunilor'' va fi vernisata in 2020 la Victoria&Albert Museum din Londra, curatorii promitand o experienta impresionanta, care va include puneri in scena, proiectii digitale de mari dimensiuni si experiente imersive, informeaza Press Association, potrivit Agerpres.Printre…

- Tablouri care nu au fost expuse niciodata sau care nu au mai fost accesibile publicului larg din anii 1930 - 1950, ori de la marea retrospectiva din 1972 vor putea fi admirate incepand de miercuri in expozitia tematica "Gheorghe Petrascu - Reminiscentia 70", al carei vernisaj va avea loc la ora 18,00,…

- O expozitie de benzi desenate dedicata unuia dintre arhitectii reprezentativi ai secolului al XX-lea, Mies van der Rohe, vazut intr-o perspectiva inedita, prin ochii ilustratorului Agustin Ferrer Casas, va fi vernisata vineri, la Modul Carturesti, Sala de expozitii a Universitatii de Arhitectura si…

- Ziarul Unirea 21 noiembrie 2019: Expoziția „DIONYSOS 3D. Desfatare și viața veșnica la Apulum!”, vernisata la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Joi, 21 noiembrie 2019, ora 11.30, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția DIONYSOS 3D. Desfatare și viața veșnica la ... 21 noiembrie…

- Maine, 21 noiembrie 2019, ora 11.30, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va fi vernisata expoziția „DIONYSOS 3D. Desfatare și viața veșnica la Apulum!”. Expoziția prezinta mitologia, iconografia si cultul zeului Dionysos, pe care romanii l-au numit Bacchus sau Liber Pater. El era blandul zeu…

- Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 16.30 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisata expoziția „Alba Iulia, o istorie de 20 de secole”. Expoziția „Alba Iulia, o istorie de 20 de secole” propune o analiza a rolului istoric al orașului, incepand de la fondarea castrului Legiunii a XIII-a Gemina…

- La Muzeul Grand Curtius din Liege, Belgia, a avut loc, saptamana trecuta, vernisajul expozitiei „Originile Europei. Civilizatii preistorice intre Carpati si Dunarea de Jos“, eveniment organizat in cadrul Festivalului International de Arte Europalia.