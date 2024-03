Expoziția itineranta ‘TOT CE AI VAZUT SE VA IMPLINI’ de Andrei Gamarț ajunge la Constanța – Lucrari din colecții private și o retrospectiva a ultimilor 10 ani de activitate printr-un efort public-privat intre Muzeul de Arta din Constanța și Mobius Gallery In continuarea expoziției TOT CE AI VAZUT SE VA IMPLINI a artistului basarabean Andrei Gamarț, organizata in Brașov, suntem incantați sa va anunțam urmatoarea etapa a acestui show itinerant. In parteneriat cu Muzeul de Arta Constanța, va invitam cu drag sa ne fiți alaturi la vernisajul ce va avea loc vineri, 15 martie, incepand cu ora 14:00.…