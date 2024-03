Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat astazi din nou Occidentul ca ar incerca „sa slabeasca Rusia”. In discursul anual rosit in fata Parlamentului, liderul de la Kremlin a reluat o serie de teze si de naratiuni false ale propagandei, inclusiv ca Federatia Rusa s-ar apara, de fapt, in Ucraina. Discursul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 29 februarie, in discursul sau anual catre națiune, ca țarile occidentale risca sa provoace un razboi nuclear daca trimit trupe sa lupte in Ucraina, afirmand ca forțele nucleare ale Moscovei sunt „intr-o stare de pregatire deplina” și pot lovi ținte din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca trupele ruse isi vor continua ofensiva cu obiectivul de a inainta mai adanc in interiorul Ucrainei, dupa ce au cucerit orasul Avdiivka, o reduta puternic fortificata a armatei ucrainene si de unde aceasta din urma, potrivit liderului de la Kremlin, s-a retras…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a daruit liderului nord-coreean Kim Jong Un o limuzina de fabricatie rusa, au anuntat marti media de stat de la Phenian, in cadrul consolidarii relatiilor intre cele doua tari, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Cadoul liderului de la Kremlin este susceptibil sa constituie…

- Peste jumatate de milion de rusi s-au angajat in industria de aparare incepand din anul 2022, a anuntat vineri presedintele rus Vladimir Putin, o cifra ce ilustreaza intensitatea efortului de razboi pentru a sustine asaltul asupra Ucrainei, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres."In ultimul…

- Ilustrație: Marian Avramescu Premierul Marcel Ciolacu, a reușit sa reuneasca Imperiul Austro-Ungar, macar pe scena unui teatru ieftin finanțat și de renumitul papușar de la Kremlin, Vladimir Vladimirovici Putin. “Liliacul”, mai mereu intalnit de Anul Nou la Opera Naționala București, a zburat de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri sa fie dat un ''raspuns sever'' serviciilor straine care incearca, potrivit lui, sa destabilizeze Rusia prin ajutorul acordat regimului de la Kiev, informeaza AFP. Liderul de la Kremlin a mai spus ca regimul de la Kiev, susținut de aceste "servicii speciale…