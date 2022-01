Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom in afara URSS au crescut cu 6,6% in ritm anual, pana la 171,5 miliarde metri cubi, in primele 11 luni ale acestui an, ceea ce inseamna o incetinire comparativ cu ritmul de crestere de 10,4% inregistrat in primele zece luni, arata datele publicate recent de grupul…

- Exporturile de gaze ale Gazprom catre Romania au crescut cu 221,8%, in primele 11 luni ale acestui an, un ritm ceva mai mic fața de primele 10 luni, cand era vorba de un avans anual de 272,2%. De atfel, țara noastra se afla in randul statelor care au inregistrat cel mai mare avans, alaturi de Serbia…

- Preturile și criza gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va incepe sa umple depozitele din Europa. Pretul de referinta european a crescut cu pana…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom in afara URSS au crescut cu 10,4% in ritm anual, pana la 158,8 miliarde metri cubi in primele zece luni ale acestui an, insa cea mai mare crestere procentuala (272,2%) s-a inregistrat in cazul livrarilor spre Romania, arata datele publicate luni seara de grupul…

- Gazprom a anunțat ca exporturile de gaze naturale vor ajunge la 183 de miliarde de metri cubi pana la finalul anului. Astfel se confirma estimarile precedente. Potrivit specialiștilor, compania ruseasca beneficiaza de pe urma creșterii record a prețurilor din acest an, livrarile fiind restranse. Gaprom…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom in Europa si Turcia ar putea ajunge la 183 miliarde de metri cubi (bcm) pana la finalul anului, a anuntat luni Elena Burmistrova, seful diviziei de export a grupului rus Gazprom, confirmand precedenta estimare, transmite Reuters, citat de agerpres. Compania…

- Grupul rus Gazprom se asteapta la venituri record anul acesta, in urma majorarii preturilor gazelor in Europa, si a anuntat infiintarea pana la finalul anului a unui fond de gestionare a riscurilor, evaluat la 726 miliarde de ruble (10 miliarde de dolari), transmite Reuters, potrivit Agerpres. Compania…

- Livrarile de gaze ale Gazprom catre tarile din afara CIS (Comunitatea Statelor Independente) au crescut in perioada 1 ianuarie - 15 octombrie 2021 cu 13,1%, la 152,2 miliarde metri cubi (bcm), cu 17,6 bcm mai mult decat in perioada similara din 2020, a anuntat luni compania rusa, transmit Reuters,…