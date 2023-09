Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR a venit cu precizari referitoare la explozia urmata de incendiu care s-a produs pe santierul lotului 1 al Autostrazii Focsani-Bacau. Potrivit Companiei de Drumuri, Studiul de fezabilitate a fost elaborat de SC Consitrans SRL Bucuresti, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobati prin HG…

- Procurori ai DIICOT Iasi, impreuna cu politisti, fac, marti, 121 de perchezitii in 23 de judete si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza o grupare care comercializa dispozitive de vapat si dulciuri susceptibile de a avea efecte psihoactive. 42 de persoane vor fi duse la Iasi pentru a fi audiate…

- Asociația DEDEMAN a obținut autorizația de construrire de la Primaria Bacau pentru academia de tenis ce va fi realizata pe terenul de la Letea. Reprezentanții companiei au confirmat planurile pentru Ziarul de Bacau. Frații Paval, fondatorii companiei DEDEMAN, au demarat deja procedurile pentru realizarea…

- In aceasta toamna, la București, vor avea loc mai multe consultari intre reprezentanții Guvernului și cei ai Academiei Romane privind stabilirea cotelor de urs brun care vor putea fi sacrificate in 2024. Prezent astazi, la Iași, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat ca nu vor fi schimbari pentru…

- ”MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania si operatorul medical cu cel mai mare know-how in sfera de achizitii si fuziuni, anunta achizitionarea pachetului integral de actiuni al Policlinicii Sfantul Ilie din Craiova, precum si a pachetului majoritar in proportie de 51% al Clinicii…

- Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” din Focșani este partener in cadrul proiectului „Educație pentru Gastronomie Sustenabila”. Conform unui comunicat de presa, „in luna iulie, 16 profesori din 14 licee, din cele opt regiuni de dezvoltare (Topoloveni – Argeș, Bacau, Bistrița, Brașov, București, Buzau,…