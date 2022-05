Poezia zilei: De unde vine valul - Valentina Popescu

"In cate ecouri se sparge sentinta revenirii la viata Culpabilitatea florii de cires evidenta in razele de luna aduce un gand de moarte iubit de o lume nebuna. Doar stelele sa cante, Fara lacate in Cer Lasa valul sa treaca,timpul vindecarii e aproape.Se simt, vibrante, bataile inimii Pamantului,… [citeste mai departe]