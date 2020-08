Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (CTBTO), o agentie specializata a ONU, analizeaza datele exploziei de proportii produse marti la Beirut, care a provocat peste 100 de morti in capitala Libanului si care a fost inregistrata de mai multe statii de masurare din cadrul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…

- Agențiile internaționale de presa au anunțat producerea, marți dupa-amiaza, a doua puternice explozii succesive in zona portuara din Beirut, capitala Libanului. Imagini impresionante au circulat pe rețelele de socializare aratand amploarea exploziilor și a pagubelor. Marți noaptea, potrivit unui bilanț…

- Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA.

- Premierul libanez Hassan Diab a decretat miercuri zi de doliu national in Liban, pentru "victimele exploziei din portul de la Beirut".Presedintele Michel Aoun a convocat o "reuniune urgenta" a Consiliului Superior al Apararii, conform lefigaro.fr. Citește și: Avocatul Gheorghe Piperea…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…