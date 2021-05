Explozia Covid în India clatină piața petrolului Restricțiile la nivel de stat care vizeaza combaterea infecțiilor din India au determinat scaderea vanzarilor de combustibil in cel de-al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume. „Cererea totala de petrol a scazut cu aproximativ 7% fața de nivelul pre-pandemic din aprilie 2019”, a declarat AK Singh, șeful de marketing la rafinaria Bharat […] The post Explozia Covid in India clatina piața petrolului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multe tari de pe continent imblanzesc restrictiile anti-COVID si se pregatesc de sezonul vacantelor. In Germania, desi numarul cazurilor este in scadere restrictiile continua. Autoritatile inca dezbat daca sa-i scuteasca pe cei vaccinati de restrictii. Grecii servesc de pe 3 mai masa la restaurant in…

- Exista riscul ca pretul apartamentelor sa creasca in perioada urmatoare, ca urmare a cererii mari din piata, dar si a faptului ca materialele de constructii s-au scumpit foarte mult si vor continua acest trend, a declarat, marti, Cristian Erbasu, presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor…

- Problemele producatorilor de vaccinuri, noile variante Covid și blocarea calatoriilor internaționale inseamna ca este prea devreme pentru o revenire a cererii de țiței. Analiștii pieței petrolului sunt acum mai optimiști in prognozele lor, insa o privire mai atenta arata ca inca nu poate fi vorba de…

- :Piața hoteliera din Bucuresti, desi puternic afectata de impactul pandemiei COVID-19, continua sa fie in interesul operatorilor hotelieri care doresc sa isi extinda reteaua de hoteluri. In regiunile CEE și SEE, Praga, Budapesta, Varșovia și București sunt principalele orașe de interes pentru principalii…

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a accelerat expanisunea in 2020 atat prin prisma cererii, care s-a apropiat de pragul de 1 milion de metri patrați, cat și in ceea ce privește livrarile de noi spații, care au atins suprafața de 649.000 de metri patrați, ambii indicatori atingand noi…

- Pe piețele asiatice, in special pe cea din India, telefoanele care fac parte din game de preț ceva mai joase au o priza extraordinar de mare la public, iar terminalele care vin cu baterii ofertante, precum Moto E7 Power, sunt la foarte mare cautare. De obicei, ce se lanseaza pe piața din India ajunge…

- Piața asigurarilor din Romania a crescut anul trecut cu 5% fața de 2019 Foto: Agerpres. Piața asigurarilor din România a crescut anul trecut cu 5% fața de 2019, creșterile fiind înregistrate inclusiv pentru segmentul polițelor auto RCA și CASCO. Restricțiile de circulație…

- Prețul petrolului și-a revenit la nivelurile sale pre-pandemie, dupa ce au atins minime istorice anul trecut. Țițeiul a ajuns acum la 60 de dolari pe baril, crescand cu peste 50% in ultimele luni, conform BBC, scrie Mediafax. Cererea de petrol este inca mai mica decat in ​​mod normal, dar…