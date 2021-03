Expertii ADR, insotiti de directorul general Marcel-Ioan Bolos in vizita la Sangeorz-Bai.

Marcel-Ioan Bolos, impreuna cu o echipa din cadrul ADR Nord-Vest e efectuat ieri, 16.03.2021, o vizita in orasul Sangeorz-Bai, unde s-a discutat pe baza proiectelor depuse de catre administratia locala in perioada de programare 2016-2020, o parte din ele deja receptionate, o parte in executie, iar altele in curs de implementare, dar si despre proiectele propuse ...