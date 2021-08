Stiri pe aceeasi tema

- In iunie s-au implinit șase luni de cand Autoritatea Electorala Permanenta a inceput sa publice categoriile de cheltuieli pe care le fac partidele politice din alocarile primite din subvenții, pentru rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale din 2020. In jumatate de an, șapte…

- Peste 15 milioane de lei, circa 3 milioane de euro, au fost cheltuiți de catre PSD in primele șase luni ale anului pentru promovare in presa și propaganda, relateaza Europa Libera care citeaza rapoarte oficiale ale Autoritații Electorale Permanente. PNL a cheltuit la randul sau peste 8 milioane de lei…

- Peste 90 de milioane de lei au fost virate de AEP in conturile partidelor, in primul semestru al acestui an. Cele mai multe fonduri au fost consumate pe cheltuieli pentru presa și propaganda. AUR a cheltuit doar 43 de lei din cele peste 7 milioane, pe comisioane bancare. In primul semestru…

- AEP a mai transmis ca, in aceasta perioada, banii s-au dus, cu precadere, pe cheltuieli pentru presa si propaganda. PNL se afla pe primul loc la cheltuirea banilor pentru propaganda, cu un procent de 66% din totalul banilor primiti. In schimb, partidul a oferit un procent de 10% pentru consultanta politica…

- Veniturile partidelor nu au scazut in 2020, in context pandemic, releva un raport realizat de Expert Forum: „Partidele au primit 253 de milioane de lei din subvenții, cei mai mulți bani din istoria finanțarii politice publice din Romania”. „Datele din rapoartele depuse de partide ne arata ca veniturile…

- Pandemia nu a influențat veniturile și cheltuielile partidelor politice in anul electoral 2020. In ciuda condițiilor speciale de desfașurare și a restricțiilor impuse, veniturile acestor partide au crescut considerabil, la fel ca și cheltuielile de campanie, conform unui raport al Expert Forum, intitulat…