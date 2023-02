Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, context in care a pledat pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii, si a aratat…

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

- PRINCIPALELE DECLARAȚII:Biden: „300 de zile au trecut de la inceputul razboiului, de 300 de zile poporul ucrainean a aratat lumii puterea lui și dragostea de libertate”. "SUA vor continua sa consolideze capacitatea Ucrainei de a se apara". (...) Amintind de bateria Patiriot care va ajunge in Ucraina,…

- Joi, 15 decembrie, Rusia a declarat ca planurile SUA de a furniza Ucrainei sisteme de aparare antiracheta Patriot reprezinta o noua „provocare” și o extindere a implicarii militare a SUA in conflictul din Ucraina. Purtatoare de cuvant a lui Lavrov, susține ca politicienii ucraineni vor sa loveasca…

- Rusia a acceptat invitația Washingtonului de a se angaja in discuții de pace asupra razboiului din Ucraina. Ambele, desigur, au rezerve. Rusia ca trebuie sa continue sa dețina teritorii in Ucraina, Americii ca trebuie sa se asigure ca Rusia preda teritoriul Ucrainei, scrie George Friedman, in geopoliticalfutures.com.…