- Statele Unite au incredere ca Rusia nu va putea prelua controlul Kievului, in ciuda faptului ca astfel de temeri existau la inceputul razboiului. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat acest lucru intr-un interviu acordat canalului LCI TV. „Sint convins ca acest lucru s-a facut deja”, a spus el,…

- ''Atunci cand presedintele Putin si-a lansat invazia (in Ucraina) in urma cu doi ani, el voia mai putina NATO si mai mult control asupra vecinilor lui. El voia sa distruga Ucraina ca stat suveran, dar a esuat. NATO este mai mare si mai puternica'', a spus Stoltenberg intr-o conferinta de presa comuna…

- Aderarea Suediei la NATO este un eveniment ”istoric” si demonstreaza ca presedintele rus Vladimir Putin a ”esuat” in tentativa sa de a slabi Alianta, a declarat luni secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, conform AFP. ”Atunci cand presedintele Putin si-a lansat invazia (in Ucraina) in urma…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru agenția Associated Press ca alianța militara nu are planuri de a trimite trupe de lupta in Ucraina. Declarația a fost facuta in contextul in care unele țari occidentale ar fi examinat posibilitatea trimiterii de trupe in țara devastata…

- Declarații sumbre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”, intr-un interviu acordat sambata presei germane, citat de AFP. La mai…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a solicitat Greciei vanzarea catre Ucraina de „armament in exces”, in special sisteme antiaeriene rusești aflate in dotarea armatei elene. Solicitarea a venit dupa ce SUA au autorizat vanzarea de avioane F-35 catre Grecia, informeaza The Greek Reporter.

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a condus marți, 23 ianuarie, in format videoconferinta reuniunea Grupului de contact pentru nevoile militare ale Ucrainei, in prima sa prima aparitie publica dupa ce a fost spitalizat in secret in urma unor complicații suferite pentru tratarea cancerului…