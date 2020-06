Stiri pe aceeasi tema

- America sta pe un butoi cu pulbere dupa moartea lui George Floyd, iar nemultumirile acumulate in aceasta perioada ar putea cantari enorm peste doar cateva luni, cand americanii isi vor alege noul presedinte.

- Disneyland Shanghai si-a redeschis luni portile publicului, ilustrand revenirea treptata a Chinei la normal, in pofida amenintarii mereu prezente a noului coronavirus, informeaza AFP. Parcul de distractii din cel mare oras al Chinei a fost prima locatie Disney care a urat din nou bun venit vizitatorilor…

- Deputatul PNL Pavel Popescu denunta cenzura la nivelul UE pusa in practica de anumiti oficiali pentru a face pe plac Chinei. Parlamentarul roman cere demisia celor care sunt responsabili de un asemenea gest."Absolut INCREDIBILA capitularea delegației Uniunii Europene in fața Partidului Comunist…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo "nu poate prezenta probe" privind o scurgere a noului coronavirus dintr-un laborator din China, pentru ca "nu exista", a transmis miercuri Beijingul, potrivit AFP. Seful diplomatiei americane a afirmat duminica faptul ca ar exista "probe uriase" ca virusul aflat…

- ​Volkswagen a reluat saptamâna trecuta producția în Slovacia și la câteva uzine germane de componente, însa luni pornește și cea mai mare uzina a sa, Wolfsburg. Producția va fi la început la o zecime din normal. S-a pornit ca masuri severe de distanțare sociala, iar angajații…

- Grupul german, care are pe plan global 671.000 de angajati, nu face vanzari in afara Chinei si cauta modalitati pentru a relua productia in alta parte, unde nu-i pune in pericol pe angajati, a explicat Diess. Acesta a adaugat: "Trebuie sa regandim productia. Disciplina pe care am avut-o in China nu…

- O nava de razboi americana a traversat miercuri stramtoarea Taiwan, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, intr-un moment in care relatiile dintre Beijing si Washington s-au tensionat si mai mult, in principal din cauza disputei pe tema coronavirusului, potrivit France Presse, scrie Agerpres.Flota…

- Grafice simple, clare, și updatate in mod regulat. Intr-o epidemie in care dezinformarea e la fel de virala ca virusul insuși, informația e mai valoroasa ca oricand, un roman ofera lumii informație rapid.Alex Dumitru e un antreprenor din mediul online. Urmarește situația cu atenție dinainte ca virusul…