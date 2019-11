Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI prezidentiale 2019, EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Cum si de unde afli primul cine merge in turul II Exit poll alegeri prezidentiale 2019. Biroul Electoral Central a acreditat trei institute sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat…

- RomaniaTV.net face un sondaj online, in care va puteti exprima optiunea de vot in timp real. Cu cat veti intra mai multi si veti vota, cu atat mai fidela va fi imaginea asupra rezultatului primului tur al alegerilor prezidentiale. Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute vor…

- Exit poll alegeri prezidentiale 2019. Biroul Electoral Central a acreditat trei institute sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie. Acestea sunt Centrul de Sociologie Urbana si Regionala CURS, Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie IRES si…

- Ziarul Unirea BEC a anunțat incheierea termenului de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale. Cine sunt candidații Opt candidaturi au fost validate de catre Biroul Electoral Central, iar in cursa pentru alegerile prezidențiale intra: Dan Barna, Klaus Iohannis, Mircea Diaconu, Kelemen…

- Biroul Electoral Central a validat înregistrarea candidaturilor lui Klaus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu și Kelemen Hunor la alegerile prezidențiale, noteaza Mediafax.Potrivit deciziei Biroului Electoral Central, s-a constatat ca cei patru politicieni îndeplinesc toate condițiile…