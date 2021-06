Există OZN-uri? Ce arată un raport al SUA despre navele extraterestre Serviciile secrete din SUA nu au gasit dovezi ca ”fenomenele aeriene” observate de piloții din Marina americana in ultimii ani sunt nave extraterestre, dar tot nu pot explica mișcarile neobișnuite care nu pot fi explicate nici de oamenii de știința, nici de armata, au dezvaluit inalți oficiali ce au primit informații din mult așteptatul raport guvernamental ce urmeaza sa fie facut public, scrie New York Times. Raportul stabilește ca o foarte mare majoritate a celor 120 de incidente din ultimele doua decenii nu au legatura cu vreo tehnologie a armatei americane sau a guvernului SUA, au spus sursele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama prezice ca dovezile concrete ale vieții extraterestre vor aduce schimbari mari la nivelul societații globale, intr-un interviu pentru Ezra Klein, la The Ezra Klein Show, citat de The New York Times . Fostul președinte al SUA a prezentat un potențial scenariu, in care extratereștrii vor…

- Seviciile de informatii americane nu au gasit nicio dovada ca fenomenele aeriene neidentificate, observate de aviatorii Marinei in ultimii ani, ar fi nave spatiale extraterestre, dar observarile raman neexplicate intr-un raport al Guvernului, scrie The New York Times citat de Reuters. In raport…

- Singura concluzie clara a oficialilor de la Washington in mult așteptatul raport care nu a fost inca dat publicitații este ca majoritatea obiectelor observate de piloții Marinei americane in ultimele decenii nu sunt aeronave testate de guvernul SUA, scrie New York Times. Serviciile de informații americane…

- Agențiile americane de informații nu au gasit nicio dovada ca fenomenele aeriene inexplicabile la care au fost martori piloții marinei SUA in ultimii ani sunt nave spațiale extraterestre, dar inca nu pot explica mișcarile neobișnuite care i-au intrigat pe oamenii de știința și pe militari, spun inalți…

- Serviciile secrete din SUA nu au gasit dovezi ca „fenomenele aeriene” observate de pilotii din Marina americana in ultimii ani sunt nave extraterestre. Raportul stabileste ca o foarte mare majoritate a celor 120 de incidente din ultimele doua decenii nu au legatura cu vreo tehnologie a armatei americane…

- Serviciile secrete din SUA nu au gasit dovezi ca ”fenomenele aeriene” observate de piloții din Marina americana în ultimii ani sunt nave extraterestre, dar tot nu pot explica mișcarile neobișnuite care nu pot fi explicate nici de oamenii de știința, nici de armata, au devaluit înalți…

- Fostul presedinte american Barack Obama a prezis intr-un interviu difuzat de New York Times, in cadrul podcastului „Ezra Klein Show”, ca o eventuala dovedire certa a unor extraterestrii ce ne urmaresc va determina schimbari mari la nivelul societatii si ale convingerilor oamenilor, provocand tot felul…

- Un ofiter din cadrul Marinei italiene a fost arestat in flagrant delict de spionaj in favoarea Rusiei. El a fost prins in compania unui ofiter rus, caruia i-a dat documente „clasificate”. Potrivit AFP, aceasta operatiune, realizata sub supervizarea contraspionajului italian si Statului Major al fortelor…