Washingtonul este in alerta maxima in fața unei potențiale amenințari la adresa securitații naționale a Statelor Unite, cu privire la planurile Rusiei de a plasa arme nucleare in spațiu. Președintele Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Turner, a transmis catre toți membrii Congresului informații sensibile cu privire la aceasta problema. Conform unor surse apropiate discuțiilor din Congres, rușii ar urmari sa plaseze arme nucleare in spațiu nu pentru a le arunca pe Pamant, ci pentru a le folosi impotriva sateliților. Aceasta situație, descrisa ca fiind „foarte ingrijoratoare”…