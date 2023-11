Hotararea de Guvern a fost aprobata, in sedinta de miercuri a Executivului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarile Publice si Administratiei (MDLPA). Actul normativ era necesar intrucat, in contextul actualei situatii economice, pe fondul cresterii preturilor la utilitati si la materiale de constructii, unele unitati administrativ-teritoriale se confrunta cu probleme deosebite in ceea ce priveste asigurarea surselor de finantare pentru cheltuieli curente si lucrari de infrastructura, mai arata comunicatul de presa al MDLPA. „Sumele alocate astazi (miercuri – n.r.) au fost solicitate…