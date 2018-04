Stiri pe aceeasi tema

- "De 27 de ani viata mea este impartita intre Franta si Romania" Cristina Lapis a plecat în 1989 în Germania, apoi în Franta, unde s-a stabilit. I-a fost greu departe de cei dragi, dar drumurile au purtat-o din nou acasa, la Brasov. A revenit în România cu gândul…

- Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Angajeaza-te in Uniunea Europeana! Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.439 locuri de munca vacanțe. Iata și locurile de munca disponibile: Germania – 705 locuri de munca: 400 manipulant bagaje, 200 șofer manipulare bagaje, 39 șofer de camion, 10…

- Zeci de percheziții au loc, miercuri dimineața, in Romania și Germania, pentru destramarea unei rețele uriașe care aducea, pe bani grei, migranți din Orientul Mijlociu. Este una dintre cele mai importante operațiuni transfrontaliere de acest gen.

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Lenuța Cernica, tanara polițista diagnosticata cu tumora cerebrala la doar 30 de ani, a carei poveste impresionanta de viața a fost prezentata recent de Libertatea, a gasit o cale pentru a putea spera la vindecare. Dupa ce medicii din Romania nu i-au putut oferi soluțiile pentru vindecare, Lenuța Cernica…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…