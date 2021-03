Exclusiv: „Ziceți-le asta timișorenilor!”. Dan Negru, postare inedită pe Facebook Cunoscutul prezentator TV Dan Negru a facut azi o postare inedita pe Facebook. Respectiv a transmis un mesaj special timișorenilor. Municipiul Timisoara si patru comune periurbane vor intra in carantina, de la miezul noptii de duminica spre luni, din cauza ratei mari de infectare cu SARS-CoV-2. Tocmai de aceea Dan Negru a ales sa iși incurajeze intr-un mod emoționant concetațenii. Daca nu știați, Dan Negru e timișorean. Iata intreaga lui postare „Maine trebuia sa fug pana acasa, in Timișoara. N-o mai fac, Timișoara se inchide maine ! In Piața Unirii e monumentul “Coloana Ciumei” in amintirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

