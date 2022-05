EXCLUSIV Ultimul zbor al comandorului Daniel „Motanu” Moise

Stiri pe aceeasi tema

- Prima etapa a sezonului oficial al seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute un derby local, Șomuz Falticeni – Foresta Suceava. Dupa cateva partide amicale in care s-a descurcat, oarecum, peste așteptari, gruparea pregatita de Ionuț Moșteanu a ”atacat” cu incredere…

- In luna martie, Ministerul Sanatații finanțeaza și organizeaza campania „Cu un zambet mai aproape de sanatate!”, campanie care aduce in atenția publica problematica sanatații orale pentru elevii din clasele 0-4. Campania are ca obiective cresterea numarului de persoane din grupul tinta informate…

- Duminica, in zona Cimitirului Militar Ghencea III din București, cerul a rasunat la trecerea celor patru aeronave F-16 Fighting Falcon (trei ale Forțelor Aeriene Romane și una a Forțelor Aeriene ale SUA) care au adus un ultim onor din aer locotenent-comandorului (pm) Nița Iosif-Costinel. “Pilotul de…

- Dupa zece zile de razboi, Rusia incepe „sa realizeze costul real al razboiului”, spune un consilier apropiat al președintelui ucrainean, care precizeaza ca din acest punct negocierile pot fi „constructive”. In paralel, sambata noapte Volodimir Zelenski a avut o noua discuție telefonica cu Joe Biden,…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Exxon Mobil a anunțat marți ca va ieși din operațiunile sale de petrol și gaze din Rusia, pe care le-a evaluat la peste 4 miliarde de dolari, și va opri noile investiții ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Moscova, potrivit Reuters. Decizia inseamna de fapt ca Exxon renunța…

- Novak Djokovic, liderul ATP si principal favorit, a fost eliminat surprinzator joi, in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Dubai, pierzand in doua seturi, 6-4, 7-6 (7/4), in fata cehului Jiri Vesely (123 ATP). Odata cu aceasta infrangere, Djokovic va parasi primul loc in clasamentul ATP,…

- Va mai amintiți de șarmantul Oltin Hurezeanu, fostul concurent de la ”Vrei sa fii miliardar?”, care i-a suflat lui Virgil Ianțu, fara sa clipeasca, marele premiu? La 20 de ani de la performanța de excepție, Oltin ne-a oferit, in exclusivitate pentru playtech.ro, un interviu interesant și plin de emoție.…

- Ultima favorita a turneului de tenis de la Dubai (10 WTA) ramasa in concurs, tunisiana Ons Jabeur, a fost eliminata joi seara de Simona Halep, in sferturile de finala ale competiției din Emiratele Arabe Unite. Romanca se califica astfel in semifinala, und