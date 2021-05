EXCLUSIV. SIF Banat-Crișana, condus de fostul ministrul de Finanțe, Bogdan Drăgoi, a scos la vânzare hotelul Rusca din Hunedoara SIF Hoteluri SA, companie deținuta in proporție de 99% de SIF Banat-Crișana, condusa de fostul ministru de Finanțe Bogdan Dragoi, a inchis și scos la vanzare, din iunie 2020, hotelul Rusca din Hunedoara. Compania a disponibilizat 32 de persoane dintre angajații hotelului și a pastrat doar doi. In raportul financiar pe 2020, compania spune ca deși au fost mai multe persoane interesate, pana in prezent nu s-a ajuns la nici un acord. Declanșarea pandemiei de Covid 19 in luna martie 2020 a afectat puternic sectorul hotelier, iar compania a suspendat activitatea hotelurilor. Ca efect al declanșarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

