EXCLUSIV: Numărul elevilor pozitivi a crescut de 4 ori în timpul școlii online A fost sau nu o masura benefica inchiderea scolilor? Conform datelor DSP Iasi, in perioada 14 septembrie - 4 noiembrie, ultima data fiind cea a inchiderii scolilor in municipiul Iasi, au fost raportate 220 de cazuri de infectie cu SARS COV 2 in randul prescolarilor si elevilor. In toata aceasta perioada, scolile din municipiul Iasi au functionat dupa sistemul hibrid, alternand perioada de desfasurare a cursurilor in fizic la scoala cu cea a c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca, atat in semestrul I al acestui an scolar, cat si in cel de-al II-lea, mediile elevilor vor fi calculate fara tezele scolare, anulate, de altfel, din cauza scolii online.

- Asta dupa ce Guvernul a sesizat Curtea Constituționala cu privire la neconstituționalitatea legii pentru acordarea de stimulente de risc personalului din invațamant in contextul pandemiei de coronavirus Sindicatele profesorilor și reprezentanții Guvernului incearca sa speculeze fiecare cum poate pandemia…

- Consiliul National al Elevilor (CNE) dezaproba masurile anuntate de presedintele Klaus Iohannis la sedinta de joi a Guvernului, printre care se numara si trecerea tuturor scolilor in scenariul rosu si anume la invatamantul online. Sursa citata spune ca unele scoli sunt in zone care se afla sub rata…

- Ministrul Educației a facut precizari, luni, despre variante luate in calcul pentru școala online. Profesorii ar putea trece la crearea de lecții de “predare transdisciplinara sau multidisciplinara”, pentru a reduce timpul pe care elevii il petrec in fața calculatoarelor, in timpul școlii online. Ministrul…

- Mai mulți medici rezidenți au fost detașați pana acum la Direcția de Sanatate Publica Mureș pentru anchetele epidemiologice, fiind 20 de persoane care fac zilnic aceste activitați. Creșterea incidenței infectarilor cu SARS-CoV-2 necesita, insa, mai mult personal medical, a precizat directorul DSP Mureș,…

- Monica Anisie a facut anuntul dupa ce a fost intrebata de un cadru didactic cum va putea intr-o ora de curs sa predea și sa evalueze si activitatea elevilor. "Vorbim despre 50 de minute, doar ca cinci minute profesorul trebuie sa mai ramana in clasa sa ii supravegheze pe elevi, deci durata…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, declara ca pana pe 7 septembrie s-ar hazarda sa spuna care e scenariul legat de deschiderea școlii. Declarațiile premierului Orban, potrivit carora elevii ar putea merge la școala incepand cu 1 octombrie, au venit dupa propunerile primite la Guvern. Intrebata sambata,…

- Sindicalistii ieseni din invatamant sustin derularea cursurilor in varianta online, cel putin pana pe 15 noiembrie, motivand ca in acest moment nu poate fi asigurata protectia elevilor si cadrelor didactice, potrivit news.ro.Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP)…