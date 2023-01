Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a reacționat dupa ce s-a spus ca soțul ei, Alex Ashraf, a plecat de acasa și are deja o alta relație. Actrița neaga ca ar exista probleme in casnicia ei.Alex Ashraf a fost filmat in compania unei domnișoare misterioare zilele trecute. Cei doi au luat masa in oraș, apoi soțul Oanei Zavoranu…

- Nicoleta Guța, fiica cea mare a lui Nicolae Guța, a marturisit motivul pentru care nu a mai aparut pe micile ecrane in ultimii ani. Artista susține ca au existat schimbari majore in viața ei care au influențat acest aspect.

- Dupa mulți ani de cand a decis sa iasa din lumina reflectoarelor, Nicoleta Guța, fata cea mare a lui Nicolae Guța face confesiuni emoționante despre motivul pentru care a decis sa se retraga, cel puțin de pe internet, dar continandu-și cariera muzicala. In varsta de 38 de ani, Nicoleta Guța povestește…

- Ea este fetița adoptata de Paula Seling acum 6 ani! Nimeni nu a știut nimic și este curios cum Paula Seling a reușit sa pastreze secretul atat de mulți ani in privința Elenei, fetița ei care acum are noua ani. Poate ca ar mai fi continuat sa o ascunda de ochii lumii, daca fetița nu i-ar fi spus ca este…

- Oana Radu s-a casatorit in anul 2020 cu Catalin Dobrescu, barbatul de care s-a indragostit și cu care a decis sa-și imparta viața. Cei doi au facut atunci doar cununia civila, insa toata lumea se intreaba cand va avea loc și cununia religioasa, dar și petrecerea de nunta. Vedeta a vorbit pentru Spynews.ro…

- Cristian Jitaru a surprins pe toata lumea cu vestea divorțului dintre el și Mona Stoian, la doar 3 luni de la casatorie. Dupa detaliile pe care tanarul lea dat cu privire la separare, acum avem și reacția Monei Stoian cu privire la situația de fața. Ce a afirmat inca soția lui Cristian Jitaru.

- Elena Merișoreanu a implinit astazi 76 de ani, iar artista de muzica populara va petrece alaturi de cei dragi. Ea a marturisit ca va avea parte de o surpriza din partea copiilor. „Nu știu, imi fac copiii și soțul surpriza. Fiica mi-a zis ca mamaie sa iți pui ceva la tine, pijamele, inseamna ca mergem…