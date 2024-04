Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Statele Unite și-au dat fetița de trei luni spre adopție din motive socante: nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el. Nimeni nu putea avea grija de micuța. Mai mult, femeia nu și-a dorit fetița…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, ofera cele mai inedite imagini cu vedetele din Romania. Oana Roman a demonstrat cat este de puternica, reușind sa iasa impreuna cu fiica sa, dar și un membru drag al familiei, in ciuda perioadei dificile prin care trece. Fiica fostului premier…

- Sunt clipe extrem de grele pentru Oana Roman și pentru fiica ei, Isabela, dupa ce cele doua au inmormantat-o pe mama, respectiv pe bunica. Potrivit surselor Spynews.ro, am aflat ca Oana Roman nu e deloc bine psihic și sufera extrem de tare dupa pierderea suferita. Nici fiica ei, Isabela nu trece prin…

- Prezent in cadrul podcastului “Altceva cu Adrian Artene”, Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre experiența din Statele Unite ale Americii, despre viața de om politic din Romania, dar și despre cum viața l-a pus la grea incercare, momentul in care fiica sa de 3 ani a murit. „Fetița noastra…

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala pentru Tzanca Uraganu și iubita lui, Alina Marymar. Fiica lor, Anastasia, a implinit șapte luni, motiv pentru care bruneta a ieșit cu micuța in oraș, impreuna cu cateva cunoștințe. Cat de mare a crescut fetița celor doi.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati anunta, joi, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore, a femeii suspectate ca si-a ucis fiica de 9 ani, relateaza News.ro.Potrivit procurorilor, in perioada 26-30 ianuarie 2024, in timp ce se afla in locuinta din municipiului Galati,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Galati anunta, joi, punerea in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore, a femeii suspectate ca si-a ucis fiica de 9 ani, relateaza News.ro.Potrivit procurorilor, in perioada 26-30 ianuarie 2024, in timp ce se afla in locuinta din municipiului Galati,…

- Filippo Inzaghi (50 de ani), antrenorul celor de la Salernitana, se va casatori pe 24 iunie cu Angela Robusti (34 de ani). Cei doi sunt impreuna de 4 ani și au doi copii, Edoardo și Emilia. „Angela a venit in viața mea la momentul potrivit. Nu mai ieșeam deloc in oraș, nu știu cum am mers la o petrecere…