Exclusiv: Micile găinării din marele dosar de faliment al City Insurance Softuri de milioane de lei, achitate dar neprimite și nefolosite vreodata sau mașini disparute in mod misterios sunt doar cateva dintre neregulile ce reies din dosarul de insolvența al City Insurance. Pana de curand cea mai mare firma de asigurare din Romania, compania se confrunta in prezent cu solicitarea de a restitui creanțe in valoare de peste 9 miliarde de lei . Deși vorbim de nereguli de sute de mii sau milioane de lei, ele sunt de fapt mici gainarii, raportate la volumul enorm al pagubelor generate. Mai multe nereguli din activitatea City Insurance reies din inventarul bunurilor, intocmit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

