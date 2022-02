Stiri pe aceeasi tema

- Rusia face prapad in Ucraina! In primele ore de la declanșarea atacului au fost omorați peste 50 de oameni, iar alte zeci de persoane au fost date disparute. Printre decedați se afla și un copil. De asemena, potrivit ultimelor informații, 17 oameni au fost raniți in urma acțiunilor militare ruseși in…

- S-au auzit explozii in multe zone din Ucraina, inclusiv in Kiev, Donbass Kharki, Odesa. Reporterii prezenți la fața locului au distribuit pe rețelele de socializare multe imagini in care se vad explozii. Exista o atmosfera de panica in multe zone ale Ucrainei. La Kiev se vad coloane uriașe de mașini…

- Aceste garanții pot ajuta la injectarea de capital critic in Ucraina și pot ajuta economia acesteia sa infrunte furtuna agresiunii ruse”, a spus Liz Truss intr-un comunicat.Regatul Unit sta ferm in spatele Ucrainei și al poporului sau. Suntem pregatiți sa oferim sprijin economic direct, sa furnizam…

- Marii oligarhi ucrainieni pararesc țara in ritm accelerat, iar pe aeroportul din Kiev a fost furnicar de oameni. Chartere private, cu grupuri de cate 50 de persoane, au plecat toata ziua din Ucraina, la bord aflandu-se oameni de afaceri și apropiații lor. 20 de chartere și avioane private…

- Proteste anti-razboi de amploare, la Kiev. Mii de oameni in strada, ingrijorați de o posibila invazie din partea Rusiei O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc sambata, la Kiev, unde populația este extrem de ingrijorata de posibilitatea ca Ucraina va fi invadata de Rusia. Ucrainenii au trecut in…

- O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe mai multe conturi de Twitter. Ucrainenii au postat si imagini cu un convoi…

- Abordarea calma a autoritaților ucrainene in privința unei eventuale invazii a Rusiei, spun analiștii citați de New York Times , se explica prin faptul ca, dupa opt ani de conflict, Kievul pur și simplu calculeaza riscurile in mod diferit. In același timp, guvernul dorește probabil sa calmeze populația…

- Departamentul de Stat a decis ca familiile angajatilor ambasadei SUA la Kiev sa paraseasca Ucraina incepand de luni, informeaza news.ro. Saptamana viitoare, este de asteptat ca Departamentul de Stat sa ii incurajeze pe americani sa inceapa sa paraseasca Ucraina cu zboruri comerciale, atat timp cat “acestea…