Stiri pe aceeasi tema

- Ultima rețea comerciala de mari dimensiuni vizitata de inspectorii de la Protecția Consumatorilor a fost cea a Auchan. In cursul lunii septembrie 2022, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a realizat o serie de controale, pentru a verifica modul in care este respectata legislația…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea a deschis, duminica, cea de-a XVI-a editie a Targului „Toamna Buzoiana”, ocazie cu care a cumparat produse de la aproape toti comerciantii prezenti in prima zi a targului de produse agricole. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dupa cum anunțau cu ceva vreme in urma, cei de la Kaufland au luat deja o serie de masuri pentru a preveni risipa de alimente. Acum, retailerul a lansat o cooperare cu Too Good To Go. Retailer-ul anunța aplicația de economisire a alimentelor care pune in legatura comercianții cu amanuntul și clienții.…

- Noua ALERTA ALIMENTARA: Un produs a fost retras de urgența din magazinele LIDL. Care este acesta Noua ALERTA ALIMENTARA: Un produs a fost retras de urgența din magazinele LIDL. Care este acesta O serie de comercianți cu amanuntul de top, inclusiv Lidl, au retras de urgența o serie de produse. Daca ați…

- Daca nu ai descoperit inca acel spatiu magic, unde traditiile romanesti se imbina perfect cu timpul prezent, acum este momentul sa-ti arunci un ochi la oferta de produse spirituale si materiale pe care le pune la dispozitie Invie Traditia. Daca nu ai descoperit inca acel spatiu magic, unde traditiile…

- Articolul Primaria Municipiului Buzau pregatește o hotarare pentru organizarea și funcționarea Targului de produse tradiționale „Toamna Buzoiana 2022” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Astazi, 10.08.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala…

- In anul 2017 s-a lansat in Romania un targ de arta populara reinterpretat sub forma unui magazin de artizanat si produse traditionale romanesti. Proiectul poarta numele Invie Tradiția și este unul foarte ambițios, deoarece aduce in prim plan peste 1500 de

- Carrefour Romania și Mega Image anunța retragerea de la vanzare și rechemarea de la clienți a unor loturi de chipsuri, dupa ce s-au detectat urme de alcaloizi tropani in faina de porumb.ANSVSA anunța ca, urmare a notificarii primite din partea furnizorului Snack Food Poco Loco NV, Carrefour Romania…