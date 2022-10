Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist din Alba care a fost implicat intr-un accident rutier din cauza unei gropi din asfalt a dat in judecata Societatea Drumuri și Poduri Locale Alba și a cerut daune morale. Magistrații Tribunalului Alba i-au dat dreptate barbatului și au obligat societatea sa ii plateasca motociclistului…

- Administrația Dominic Fritz a planuit intrarea in insolvența a societații de termoficare Colterm SA inca din momentul achiziționarii serviciilor de asistența juridica. Dovada – documentul depus chiar de firma Schoenherr și Asociații la Tribunalul Timiș, ieri, in dosarul de insolvența, document care…

- Lovitura de proporții, astazi, in procesul de insolvența al Colterm – firma de avocatura Schoenherr și Asociații, cea care a formulat cererea de creanța a Primariei Timișoara in valoare de peste 81 de milioane de lei, a anunțat Tribunalul Timiș ca i-a incetat mandatul și a solicitat ca de acum instanța…

- Tribunalul Specializat Cluj a admis solicitarea de a intra in insolvența a societații Compania de Salubritate Campia Turzii SA. TurdaNews a anunțat despre intenția fostei companii de salubritate din Campia Turzii, la inceputul acestei luni. TurdaNews a anunțat inca de anul trecut ca societatea se confrunta…

- Dominic Fritz a aratat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca sunt luate ”masuri de pionierat” pentru achizitia de carbune pentru iarna viitoare, avand in vedere situatia disperata de pe piata de gaz. ”Inchiriem o parte a unei gari CFR din Motru. Asiguram achizitiile de carbune direct de la…

- Raportul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) arata, pentru luna iunie, o creștere cu peste 18% a firmelor din Vrancea intrate in insolvența in prima jumatate a acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut. Potrivit ONRC, in prima jumatate a anului au fost inregistrate 45…

- Lovitura incasata de lantul de supermarketuri LIDL. LIDL Tatarași a fost inchis de inspectorii ANPC care au descoperit numeroase nereguli. Conform informatilor existente, sambata a fost inchis pe o perioada nedeterminata pentru mai multe deficiențe la fructe și legume. Conform sursei citate, inspectorii…

- GSP.ro a scris astazi ca Nelu Varga a luat legatura cu Razvan Zavaleanu, administratorul judiciar de la Dinamo, ca sa reorganizeze CFR Cluj, o societate napadita de datorii. Administratorul judiciar de la Dinamo neaga informația prin intermediul unui drept la replica pe care Gazeta il publica integral…