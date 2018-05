Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes. Gilliam, in varsta de 77 de…

- O singura Dacia nemaivazuta in ultimii aproape 30 de ani a supravietuit pana astazi si inca mai poate fi intalnita circuland pe soselele din Romania, fiind vorba de un model D Estafette, o dubita in care incap opt oameni si care a fost salvata datorita unui pasionat de masini de epoca, un tanar inginer…

- Banca Transilvania a devenit proprietarul pachetului majoritar de actiuni (99,15%) detinut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al actiunilor detinute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN, au anunțat marți, reprezentanții BT. Odata cu finalizarea tranzactiei dintre Eurobank Group si BT…

- Zeci de persoane au fost evacuate, duminica, dintr-un bloc din municipiul Buzau, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-a produs o explozie. Proprietarul apartamentului in care s-a produs deflagratia a fost transportat la spital, cu arsuri, in timp ce alti locatari au facut atacuri de panica.

- Plangere penala dupa descinderea gresita de luna trecuta a politistilor din Prahova. Proprietarul apartamentului din București in care polițiștii au intrat in forta, dar gresit, va face plangere impotriva mascatilor care l-au agresat. A facut o incercare astazi, insa nu a reusit si a promis ca revine…

- Caz iesit din comun in raionul Leova, satul Cuporani. Un barbat care detinea un pistol a incercat sa fure un automobil Volkswagen Passat. Mai mult, individul a luat pe capota proprietarul masinii. Incidentul s-a produs ieri, 5 martie in jurul orei 17:00.

- Ciclonul Gita a provocat inundatii, a distrus drumuri si a lasat izolate mii de persoane in regiunea turistica Golden Bay din Noua Zeelanda, informeaza miercuri DPA, arata agerpres.ro. Mai multe alunecari de teren s-au produs miercuri din cauza ploilor torentiale, ceea ce a dus la inchiderea…

- In vara acestui an este așteptata finalizarea procesului de vanzare a celui mai important combinat chimic din Romania. Are noul stapan al celor mai importante active ale Oltchim banii necesari? Unii spun ca nu, in timp ce surse din zona cumparatorului și a vanzatorului susțin ca afacerea este in grafic…