Sub pretextul ca Romania se afla in procedura de deficit excesiv, dar si sub pretextul derapajelor de la angajamentul fața de Comisia Europeana, de a avea un deficit bugetar asumat de 4,4% din PIB, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere, pe portalul sau, “noaptea ca hotii”, un proiect de OUG de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul FiscalCe doreste Guvernul Guvernul intentioneaza sa poata modifica și completa Codul Fiscal, astfel incat efectele schimbarilor sa poata intra in vigoare inainte de termenul de minimum 6 luni de la publicarea oricarui act normativ in Monitorul Oficial al…