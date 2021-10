Exclusiv: Euronews umflă de 8 ori cifrele dezastrului Covid 19 din România (video) Situația deja dramatica cu care se confrunta Romania in materie de noi imbolnaviri Covid 19 este prezentata distorsionat de una dintre cele mai importante televiziuni de știri: Euronews. Astfel, conform datelor oficiale furnizate de autoritațile romane , in ultimele 24 de ore (vineri – sambata) au fost 14.019 noi cazuri, umflate de peste opt ori in știrea canalului european TV. „Romania, unde rata de vaccinare este printre cele mai scazute din UE, se confrunta cu un al patrulea val virulent care contrasteaza cu scaderea contaminarii observata in alte parți ale Europei. Țara a inregistrat peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

