- Andreea Popescu a nascut! Vedeta a adus pe lume cel de-al treilea copil al sau, un baiețel pe nume Alexie. Azi noapte, soția lui Rareș Cojoc a fost nevoita sa faca cezariana, de urgența, pentru ca bebelușul a dorit sa vina mai devreme pe lume! Chiar inainte sa intre in sala de nașteri, Andreea Popescu…

- Claudia Patrașcanu face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce instanța i-a dat dreptate in procesul de ieri pe care l-a avut cu Bianca Dragușanu, la Judecatoria Constanța. Ce spune cantareața despre victoria impotriva celei care a dat-o in judecata.

- Iuliana Beregoi iși traiește visul cu ochii! Cantareața s-a mutat in propria casa la doar 18 ani, dupa multa munca și rabdare. Acum a publicat și primele imagini din interiorul noii sale locuințe, care arata exact așa cum și-a dorit.

- Avem dovada ca Nicușor Dan e un tata implicat și face orice pentru a-i aduce zambetul pe buze fiicei sale. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini nemaivazute cu edilul Capitalei și fetița acestuia. Ce face Nicușor Dan atunci cand nu se afla in biroul…

- Sorana Darclee este una dintre cele mai indragite artiste de la noi. Cantareața este una dintre fostele membre ale trupei de fete A.S.I.A.. De curand, vedeta a intrat in vizorul camerelor de filmat care au suprins-o pe artista alaturi de un barbat. Și nu orice barbat. Se pare ca domnul din imaginile…

- Dupa ce in luna ianuarie au aparut zvonuri ca Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțeaza, iar barbatul a și confirmat acest lucru, acum cei doi se pregatesc pentru un pas important, dupa impacare. Cantareața de muzica de petrecere vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, de ceea ce…

- Frații Andrew și Tristan Tate au dat doua bilete presei, in momentul in care au fost aduși la sediul DIICOT. Ce spune avocatul despre gestul lor. Cum a reacționat Eugen Vidineac. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Claudia Patrașcanu a facut dezvaluiri cutemuratoare despre cum decurge relația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau. Copiii ei ar fi luat parte la cateva dintre aceste momente și i-au povestit ce gesturi au vazut intre cei doi.