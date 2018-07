Stiri pe aceeasi tema

- Fostul iubit al Otiliei Bilionera, acuzat ca a injunghiat un barbat și cautat de Poliție, a parasit țara! (Reduceri mari la jocuri PC) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Franco Kalu a trecut granița ca sa scape de oamenii legii. Acesta s-ar afla, de puțin timp, in Costa Rica. Scandal monstru…

- Romania nu are doar Delta Dunarii. Avem si Delta Neajlovului. La doar cativa kilometri de Bucuresti, o mlastina este paradis pentru peste o mie de specii de plante, sute de specii de pasari si pesti. Locul a fost transformat cu bani europeni intr-o zona protejata.

- Mama copilului de 15 ani rapit in Vaslui face declarații uluitoare. Femeia spune ca știe unde se afla copilul ei. Ea a recunoscut ca a trimis rapitorii dupa fiul ei și ca baiatul urmeaza sa ajunga in Franța, insa acum se afla in Romania. "Eu i-am trimis acolo. A fost cu forta ca altfel nu…

- Se construiesc cladiri noi, iar aici vindem masini bine echipate. Traficul este aglomerat, iar setea de mobilitate este vizibila, informeaza Ziarul Financiar.Jean-Philippe Parain, vicepresedintele BMW Group responsabil de vanzari la nivel european, spune ca desi vanzarile din Romania par mici…

- Kanal D se pregatește pentru noul sezon Vrei sa fii milionar, iar emisiunea va fi prezentata de Teo Tradafir. Este prima data cand show-ul va avea, in Romania, o prezentatoare - pana acum, gazda emisiunii era Virgil Ianțu.

- Bataie pe strazi dupa FCSB – Astra! Ororile razboiului, episodul 2. Dupa ce l-au batjocorit pe Duckadam, suporterii din Peluza Sud i-au atacat pe susținatorii echipei lui Becali. Suporterii Stelei au ajuns sa se dușmaneasca intre ei mai rau decat o fac impotriva rivalilor de la Dinamo și de la Rapid.…

- Giani Kirita are o relatie speciala cu fiica lui, Roxana. Aceasta avea o relatie de doi ani cu un baiat agreat de fostul fotbalist, dar povestea s-a terminat chiar cand Giani Kirita se afla in Republica Dominicana. "Da, m-am despartit de iubit, acum o luna, dupa o relatie de doi ani. Motivul?...…

- La Dinamo vine un șeic! ”E foarte potent financiar”. Nicolae Badea: ”Ii știu numele”. Dinamo chiar se vinde, susține Adrian Thiess , omul care s-a tot laudat ca va intermedia aceasta afacere, dar n-a reușit nimic concret deocamdata. Adrian Thiess se lauda ca a fost la Dubai, unde a discutat cu omul…