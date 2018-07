Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Pfeiffer, fosta soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf, sufera enorm dupa fiica sa, care s-a stins din viața cand era mica. Laurențiu Reghecampf și Mariana Boldea, actualmente Pfeiffer, au fost casatoriți timp de 14 ani , din anul 1994 pana in anul 2008. Impreuna au avut o fetita, Ana-Lisa,…

- Geanina Stana, tanara care a inlocuit-o pe Anca Surdu in echipa Faimosilor de la Exatlon, a dezvaluit ca s-a despartit de iubit, scrie wowbiz.ro. Anuntul a fost facut de fosta concurenta printr-un mesaj pe una din paginile ei de socializare. Citeste si Stefan de la Exatlon, sarutat in public…

- Ajutati de prieteni, de pompieri, si de autoritati, satenii isi curata gospodariile de urmele dezastrului. Acum patru zile, o rupere de nori de 15 minute a facut prapad in trei sate. Viitura a luat pe cu ea masini, utilaje si animale si le-a purtat kilometri intregi.

- A divorțat cu mare scandal de Gabriela Cristea in urma cu cinci ani, dar ce spune acum Marcel Toader despre fosta sa soție este incredibil. In anul 2013, omul de afaceri Marcel Toader și prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se separau oficial . Divorțul dintre cei doi a fost unul cu scandal…

- Jennifer Garner iși vede, in continuare, de viața ei. Fosta soție a lui Ben Affleck a hotarat sa dea iubirii o noua șansa. (Promotiile zilei la monitoare) Toata lumea a crezut ca Ben Affleck și Jennifer Garner iși vor rezolva problemele și vor trai fericiți pana la adanci batraneți. Iata ca destinul…

- Momentul in care un trecator sare in ajutorul unei femei care era batuta in plina strada de fostul soț a devenit viral pe internet. Camerele de supraveghere de pe o strada din Turcia au surprins un incident violent. Un barbat iși lovește cu brutalitate fosta soție , culcand-o la pamant. Deși femeia…

- Interpretul hit-ului mondial ‘Despacito’, Luis Fonsi, a facuta publica o scrisoare in care spune tot adevarul despre despartirea si boala fostei sale sotii, Adamari Lopez: "Am indurat si am tacut pentru ca am fost un cavaler".