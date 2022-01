Stiri pe aceeasi tema

- PUTEREA a solicitat ministrului de Interne, Lucian Bode, sa precizeze care sunt remunerațiile unor sportivi de handbal, baschet, rugby sau polo de la Clubul Sportiv Dinamo, dar prin raspunsul comandantului Ionuț-Adrian Popa a facut mișto atat de ministrul sau dar mai ales de presa, adica caini latra…

- In aceasta perioada, se afla sau se vor afla in pregatire trei loturi naționale: cel de seniori, cel de juniori U18 și cel de junioare U17, informeaza Federatia Romana de Volei. Lotul masculin de seniori al Romaniei s-a reunit la 16 decembrie la Galați, unde va ramane pana luni, 20 decembrie, cand se…

- O parte dintre actualii politicieni romani sunt palide caricaturi ale personajelor lui Caragiale. Nu sunt nici vorbitori rafinați, nici buni analiști, nici buni negociatori, nu sunt nimic. Probabil și din acest motiv, clasicii sunt mereu la moda. Spre deosebire de Farfuridi, Nae Cațavencu este un foarte…

- Clubul Sportiv Dinamo București a ajuns o grupare caritabila extrem de atractiva finanțata din bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Interne, adica unde se toaca frunza la caini pe mulți bani publici. Președintele COSR, pe ștatul Ministerului de Interne De cațiva ani, mai exact din 2017, președintele…

- Profesorul și antrenorul de judo Radu Abalaru (72 de ani) s-a stins din viața in cursul zilei de luni spre marți, conform Federației Romane de Judo. „Dupa o lunga și grea suferința, profesorul de judo de la LPS Mircea Eliade din București, Radu Abalaru, a incetat din viața. O viața pe care și-a petrecut-o…

- Cele doua partide disputate, week-end-ul trecut, in Divizia Naționala de Seniori s-au incheiat cu victoria oaspeților, RC Grivița la Suceava, respectiv CSU Arad la Alba Iulia, informeaza Federatia Romana de Rugby. Partida CSM Bucovina Suceava - RC Grivița a fost restanța din etapa a 10-a. Prima repriza…

- Sindicatul Polițiștilor din Romania ”Diamantul” avandu-l ca președinte pe Emil Pașcuț a detonat ieri o bomba care va arunca in aer Ministerul Afacerilor Interne și chiar Ministerul Apararii Naționale și serviciile de informații. „Traim intr-un stat al dreptului abrogat” Potrivit sindicaliștilor „de…

- Echipa de handbal masculin Dinamo București s-a prezentat onorabil joi seara, in deplasare, in Liga Campionilor, in fața vedetelor de la FC Barcelona, echipa cu care actualul antrenor al „cainilor”, Xavier Pascual, caștiga anul trecut competiția. Barcelona-Dinamo s-a incheiat 36-32 (19-14). Dinamo…