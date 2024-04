Biroul Electoral Central (BEC) iși redeschide ușile, de azi, 16 aprilie, pentru depunerea candidaturilor pentru alegerile locale! Așadar, sunt așteptate partide politice, aliante, organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, dar si candidatii independenti sa iși depuna candidaturile electorale pentru alegerile locale administratiei publice locale din data de 9 iunie. Tot de marți, se pot inscrie […] The post BEC iși redeschide ușile! De azi incep depunerile candidaturilor pentru alegerile locale appeared first on Puterea.ro .