- Cine pastreaza cainele sau pisica dupa desparțire? De saptamana trecuta, Spania considera animalele de companie „ființe vii, inzestrate cu sensibilitate” și acorda foștilor parteneri de viața custodia lor comuna, potrivit cotidianului spaniol El Pais. Legea a fost adoptata in decembrie anul trecut de…

