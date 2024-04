Stiri pe aceeasi tema

- Portavionul Charles-de-Gaulle, cea mai importanta nava din flota franceza, urmeaza sa treaca in premiera sub controlul operational al NATO, intr-o misiune de 15 zile la Marea Mediterana, un simbol al angajamentului consolidat al Parisului fata de Alianta Nord-Atlantica impotriva Rusiei, relateaza AFP,…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont, exilat in Belgia de peste sase ani pentru a evita justitia spaniola, s-a stabilit in sudul Frantei, au indicat surse din cadrul partidului sau, Juntos per Catalunya (Impreuna pentru Catalonia, JxCat)

- Un episod de ploi abundente, care a provocat revarsarea raului Gard, in sudul Frantei, a dus la disparitia a cel putin sase persoane, intre care doi copii de 4, respectiv 13 ani, au anuntat duminica autoritatile, transmite EFE.Autoritatile guvernamentale din Gard au raportat ca prima persoana…

- Economistul bulgar si campioana politicilor de abordare a crizei climatice va primi sprijinul tarii sale de origine, care a anuntat ca a acceptat nominalizarea pentru un alt mandat incepand din septembrie. Bruno Le Maire, ministrul francez al Finantelor, a declarat la o reuniune la nivel inalt al G20…

- Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins…

- Inmormantarea lui Kelvin Kiptum, detinatorul recordului mondial la maraton, decedat intr-un accident de masina in urma cu aproape 10 zile, a fost devansata cu o zi si va avea loc vineri, a anuntat Federatia kenyana de atletism, citata de AFP, potrivit news.ro. Inmormantarea lui Kiptum trebuia sa…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, campionul en titre de la Australian Open si detinatorul recordului de trofee cucerite la aceasta competitie 10 , a fost eliminat in semifinalele turneului de Mare Slem de la antipozi, fiind invins in patru seturi, 6 1, 6 2, 6 7 6 8 , 6 3, de italianul Jannik Sinner, intr…

- Romania este a opta cea mai rezervata destinație de calatorie pentru europeni in 2024; Pana acum, principalele destinații ale romanilor pentru acest an sunt Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Turcia, Portugalia, Emiratele Arabe Unite și Țarile de Jos; Pana acum, romanii au platit…