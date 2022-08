EXCLUSIV. ALDE a rămas fără sediul central din București Unul dintre partidele ”balama” care a jucat un rol cheie pe eșichierul politic romanesc in ultimii șase-șapte ani este acum in… strada. Partidul Alianța Liberalilor și Democraților-ALDE, condus acum de catre Daniel Olteanu, a ramas fara sediul central din Capitala de langa Arcul de Triumf, adica vila de pe Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 57,din motive care inca nu sunt foarte clare. Insa, un lucru este cert. Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) condusa de catre directorul general Marius Grajdan a cerut celor de la ALDE sa evacueze vila de pe Kiseleff,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut categoric amicalul cu reprezentativa similara a Italiei, scor 13-45 pe „Arcul de Triumf” din Capitala. In debutul intalnirii, Florin Vlaicu a fost eroul nostru, transformand doua lovituri de pedeapsa. Din pacate, jocul pentru noi s-a oprit, practic, in minutul…

- Naționala de rugby a Romaniei intalnește vineri, 1 iulie, de la ora 21.00 (in direct pe Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, reprezentativa Italiei. Va fi primul meci intre cele doua formații care are loc la București, dupa 18 ani. Staff-ul tehnic a stabilit echipa pentru aceasta…

- Campioana U Olimpia Cluj a invins cu 6-2 Heniu Prundu Bargaului in finala Cupei Romaniei, ultimul meci oficial din fotbalul feminin romanesc in acest sezon. Partida s-a jucat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti. HENIU PRUNDU BARGAULUI – U OLIMPIA CLUJ 2-6 Au marcat: Laiu ’29, Hornea ’53 / Batea…

- Traficul rutier va fi restrictionat astazi, intre orele 12,00 si 13,30, in zona Arcul de Triumf din Capitala, unde este programata Parada micilor biciclisti. Stadionul Arcul de Triumf va gazdui, cu prilejul Zilei Copilului, un eveniment sportiv in cadrul caruia intre 12,00 si 13,30 se va desfasura o…

- Incepand cu acest an, Turul Franței se ține și la București. O etapa a celebrei competiții de ciclism se desfașoara in Capitala, la sfarșitul lunii august – L’Etape Romania by Tour de France. Țara noastra este cea de-a 20 țara care se alatura marii familii a brandului emblematic Turul Franței. Competiția…

- Pasajul Unirii din București va fi inchis pe timpul verii. Lucrarile de reabilitare se vor incepe pe 20 iunie și vor continua pana pe 1 septembrie. Dspre acest fapt a anunțat joi, primarul sectorului 4, Daniel Baluța. „Pentru a pune in siguranța pasajul rutier, lucrarile vor incepe in jurul datei de…

- Echipa de rugby juniori U19 a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” este noua vicecampioana a Romaniei, dupa ce a pierdut, cu scorul de 25-31, finala Campionatului National, desfasurata, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, in compania celor de la CNAV-CS Dinamo. Desi terminasera sezonul…

- Traficul rutier va fi restrictionat temporar, duminica, in zona Arcul de Triumf din Capitala, cu ocazia desfasurarii evenimentului caritabil de alergare "Hope Run", organizat de Corpul National al Politistilor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…