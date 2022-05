evolutia alfabetului

Evoluția alfabetului In videoclipul de mai jos puteți urmari o fascinanta scurta explicație a evoluției alfabetului de-a lungul a circa 4.000 de ani, pornind de la hieroglife, trecand prin scrierea feniciana, greaca și latina, și ajungand la forma curenta a literelor. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

